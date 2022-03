Benzina, effetto accise: anche a Torino i prezzi dei carburanti tornano (quasi) normali. E si formano le code

Ci sono addirittura le code per fare il pieno. Per avere conferma che il taglio alle accise voluto dal Governo attraverso decreto è entrato in funzione, non serve guardare per aria. Basta osservare per terra: là dove le macchine in coda testimoniano che qualcosa è tornato (quasi) alla normalità.

Si sono formate nel pomeriggio di oggi le prime file di chi ha atteso fino all'ultimo prima di rifare il pieno. O che - nel dubbio - vuole portarsi avanti con il lavoro. Succede a Torino Sud, ma ci sono anche segnalazioni da altre parti della città.



Era da poco scoppiata la guerra in Ucraina quando in Torino si era arrivati a vedere anche prezzi da 2,6 euro al litro (per il servito). Una crisi economica che ha finito per toccare tutti: dalle aziende ai singoli automobilisti che si sono ritrovati a pagare un pieno molto più del solito. O a rinunciarci.



I prezzi hanno cominciato a scendere già nei giorni scorsi, con alcuni listini che erano già scesi sotto i due euro al litro. Con oggi, il ritorno alla normalità. O a qualcosa di molto simile. Anche se l'accusa di "speculazione" pronunciata dal ministro alla Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, continua a rimbombare nella testa di tanti.