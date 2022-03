La “Galleria della pace” realizzata dai bambini nel palazzo comunale di Volpiano

Ieri, lunedì 21 marzo, a Volpiano si è svolto il «Miglio per la pace», con i bambini delle scuole primarie e dell’infanzia che sono stati accolti in Municipio dal sindaco Giovanni Panichelli e dagli assessori per realizzare, con i loro cartelli e disegni, una «Galleria della pace» all’ingresso del palazzo comunale; all’iniziativa hanno partecipato 661 alunni di 33 classi, che hanno anche raccolto 98 scatoloni di beni di prima necessità e un passeggino per i profughi dell’Ucraina.

"È stata un'esperienza meravigliosa - ha commentato il sindaco Panichelli - Il coinvolgimento degli insegnanti, dei bambini e delle bambine e indirettamente delle famiglie ha prodotto una sensibilizzazione importante sul nostro territorio. Un ringraziamento importante agli uffici del Comune, alla Protezione civile e a tutte le associazioni del territorio che, attraverso i loro volontari, si sono adoperati per la riuscita dell'iniziativa".