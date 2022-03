L'associazione ALSIL consegna 100 confezioni di “latte sospeso” alla Caritas per mamme in difficoltà e profughe

Nella mattina di oggi, martedì 22 marzo, l’associazione ALSIL Associazione per la legalità e sicureza sul lavoro Onlus e l’Associazione Legal@rte hanno consegnato alla Caritas Diocesana nella persona della Signora Wally Falchi oltre 100 confezioni di “latte sospeso”, per quasi 15 mila dosi di latte, per la successiva distribuzione a neomamme in difficoltà. L’iniziativa coinvolgerà mamme in difficoltà della Diocesi di Torino e mamme provenienti dall’Ucraina.

Il latte in polvere per neonati è stato raccolto nel corso dei mesi di dicembre-gennaio, grazie alla generosità dei tanti che, acquistando una confezione di latte lasciata in farmacia, hanno ricevuto in dono il calendario 2022 Profumo di vita #neldirittodelbambino, prezioso per il suo messaggio di cura e protezione verso i più piccoli.

Il calendario, giunto alla 5^ edizione, è parte integrante del progetto artistico-sociale Profumo di vita, nato nel 2017 dalla collaborazione tra l'Associazione Legal@rte, costituita da un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato e la fotografa torinese Elena Givone.

L’iniziativa, dichiara il Presidente di Alsil Onlus Luca Pantanella vuol creare un momento di riflessione ed approfondimento sul tema della violenza assistita da minori in famiglia, che vede il bambino quale “spettatore obbligato” di qualsiasi forma di maltrattamento espresso attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica su figure di riferimento per lui/lei affettivamente significative.

L’estensione del progetto Profumo di vita in “latte sospeso” oggi ci dà ancora un motivo di continuare su questa strada poiché oltre a molte famiglie Italiane oggi ci troviamo di fronte ad un conflitto che ha generato molti profughi che scappano realmente dalla Guerra a cui dobbiamo dare assistenza e per cui ringraziamo CARITAS Diocesiana per l’aiuto e l’impegno continuo che dà alle molte famiglie bisognose e che ci consente con questo progetto di essere anche noi partecipi per migliorare la situazione drammatica che si è creata.