Meteo, settimana con cielo sereno e clima mite. Temperature in rialzo a Torino e provincia

Continuerà anche questa settimana questa altalena climatica senza precipitazioni degne di nota a mitigare una siccità veramente devastante e preoccupante.

Le previsioni meteo sono inequivocabili: cielo sereno e ventoso nella prima parte della settimana, con progressivo rialzo termico. Correnti nord-occidentali in affievolimento, con pressione atmosferica sostanzialmente stabile. In pianura si dovrebbero raggiungere i 21°C.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a giovedì 24 marzo cielo sereno o poco nuvoloso, ma ventoso. Termometro in aumento progressivo: minime in pianura intorno ai 2-5°C e massime ai 14-20°C. In pianura venti moderati da Nord-Est, forti in montagna. Da venerdì cielo sereno o poco nuvoloso, clima mite.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino