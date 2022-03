Assalto ai passaporti per chi non riesce a fare la carta d'identità. Tresso: "Esagerazione: basta una settimana"

C'è un' emergenza passaporti , a Torino. La racconta il sindacato di Polizia FSP , per voce del segretario Luca Pantanella . C'è una " richiesta massiva di rinnovi e nuovi rilasci di passaporti dopo due anni di pandemia che hanno comunque condizionato gli spostamenti dei cittadini ed ora che si può viaggiare ovviamente in tanti si accorgono di non essere in regola con i documenti ", dicono i sindacati. Ma non solo: " Il forte afflusso ai nostri sportelli è anche dovuto a quanto raccontano gli stessi cittadini alla impossibilità di ricevere la carta d’identità elettronica in tempi brevi da parte del comune di Torino ".

Uno scenario che l'assessore comunale, Francesco Tresso, contesta con forza. L'emergenza anagrafi non è una novità, ma ci sono anche contromosse e strumenti messi sul tavolo: "Abbiamo attivato due slot di prenotazioni, il martedì e il giovedì, per poter ottenere il proprio documento il sabato successivo". E ancora: "Esiste un accesso diretto in anagrafe centrale, in via Stradella e in corso Corsica per l'emissione immediata del documento. Inoltre stiamo contattando chi era prenotato a maggio per anticiparlo ad aprile".