UniTo soffia su 618 candeline e porta le tasse sotto i mille euro. Ma il rettore bacchetta i suoi: "Basta nervosismi e conflittualità" [VIDEO]

L'Università degli studi di Torino spegne 618 candeline, tra tasse in discesa, grandi progetti per il futuro (anche immobiliari), qualche frizione di troppo al suo interno e una grande voglia di pace, in quell'Europa di cui si sente parte e protagonista. Tutto questo è l'inaugurazione del nuovo Anno accademici 2021-2022 di UniTo. "È il 618esimo anno di attività dell'Università. È una grande emozione". Lo dice il rettore di Unito, Stefano Geuna. E dall'espressione del viso si vede che non sono parole di circostanza, soprattutto in un periodo molto difficile, a livello internazionale. "Da oltre 600 anni la nostra istituzione ha sempre cercato di portare avanti i valori della cultura, della ricerca e della pace".

E i numeri riassumono, forse più degli anni, l'importanza di UniTo oggi: 120 sedi, 159 corsi di laurea, 82mila studenti iscritti, 4.918 studenti stranieri provenienti da123 Paesi, sostenuti con 7.145 borse di studio (2019/2020). Un universo a forti tinte rosa (è del 55,2% la percentuale di donne che lavorano in Ateneo) e con forti legami che vanno oltre confine: sono infatti ben 10 le università europee partner dell'alleanza.

Sono 256 i progetti di ricerca finanziati in un anno (dato 2019) ed è pari a 37.616.680 euro il finanziamento ricevuto.

"Un grido di pace per salvare la bellezza dell'Europa"

"Quello della pace è l'unico grido che ci sentiamo di sollevare in questo momento - dice ancora Geuna -. È impensabile una guerra così feroce nel 2022. Dal mondo accademico si leva un grido di dolore di fronte a un evento così assurdo, in Europa".

E proprio Europa è una delle parole chiave scelte per la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. "Un'Europa bellissima, che però dobbiamo coltivare. Altrimenti la bellezza, se trascurata, si perde. Forse irrimediabilmente". Poi c'è la sostenibilità e l'inclusione.

Un ateneo in espansione, ma sostenibile (anche economicamente)

Sul fronte sostenibilità, ancora i numeri raccontano come siano 70.025 i metri cubi di acqua consumati in meno dal 2017 al 2020, 4.279 le tonnellate di Co2 in meno dal 2017 al 2020 e 96,30 la percentuale di acquisti pubblici ecologici sul totale. Zero, infine, i metri quadrati di consumo del suolo per la riqualificazione di 100mila metri quadrati. Superficie che vede crescere anche i 121.660 metri quadri per la città delle Scienze dell’Ambiente di Grugliasco. Ma il mondo accademico è anche caratterizzato dall'attività fisica: sono 100 le attività sportive universitarie sotto l'ombrello del CUS.

"Edilizia, ricerca e risorse umane sono ancora i nostri punti di riferimento per il nostro futuro immediato. E contiamo anche sul contributo dei fondi del Pnrr". A cominciare dalla residenzialità. "Il Piemonte ha una carenza drammatica di posti letto per gli studenti. E dobbiamo continuare a impegnarci per quello".

Un altro traguardo è abbassare le tasse universitarie. "Siamo partiti da una media di 1100 euro pro capite. Ora siamo a 1040 e puntiamo a scendere sotto i mille euro. Una soglia simbolica, ma che riteniamo significativa".

"Basta conflittualità: remare nella stessa direzione"

Ma un passaggio a sorpresa arriva verso la fine del discorso del rettore: "Osservo una crescente conflittualità: dopo due anni difficili forse la stanchezza si sta facendo sentire. C'è la tendenza a guardare nel piatto del vicino per vedere se c'è di più. Ma non è il momento: c'è una guerra che ci spinge a emergenze nuove e ci sono nuove risorse in arrivo dall'Europa. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione".