A Torino oggi un taglio di barba e capelli per aiutare l'Ucraina

Un taglio di capelli e barba per aiutare l’Ucraina. Attilio Barber Shop ha infatti deciso di donare l’incasso della giornata alla Croce Rossa Italiana, che sta attivamente supportando la popolazione civile colpita dal conflitto.

"Piccolo contributo per l'Ucraina"

La catena nasce nel 1967 in corso Siracusa 66, dove viene aperto il primo barbiere. Da lì la realtà si amplia, fino a contare oggi cinque negozi per la cura dei capelli di uomo e donna, più un’estetica e un’accademia per apprendisti. Realtà sparse tra Santa Rita, la galleria Auchan di corso Romania e via Carlo Alberto. “Non siamo una onlus – racconta il titolare Domenico Corraro – ma volevamo dare il nostro piccolo contributo tagliando capelli: abbiamo così deciso di devolvere il ricavato del 23 marzo per l’Ucraina. Nei nostri negozi sono anche presenti delle cassette per fare una donazione, dove molti clienti hanno già lasciato dei soldi”.

In campo già per il Regina Margherita

Non è la prima volta che Attilio Barber Shop scende in campo per gli altri: negli anni passati, in occasione del compleanno dell’altro socio Lorenzo, era stato donato l’incasso al Regina Margherita. Iniziative fortemente sostenute dal consigliere comunale del Pd Vincenzo Camarda: “Come coordinatore al Sociale della Circoscrizione 2 ho lavorato attivamente perchè le politiche sociali incontrassero quelle del commercio” conclude l'esponente dem.