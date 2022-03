Attacco informatico alle ferrovie, biglietterie e self service inibiti "per motivi di sicurezza" anche nelle stazioni torinesi

Disagi anche nelle stazioni torinesi di Porta Nuova, Porta Susa e Lingotto per l'attacco hacker che oggi ha colpito la rete informatica delle Ferrovie dello Stato.

Chiuse "in via precauzionale" le biglietterie fisiche e i self service all'interno delle stazioni. Spiega Fs Piemonte: "I viaggiatori sprovvisti di biglietto saranno regolarizzati a bordo treno senza sovrapprezzo".

E' ipotizzabile che l'attacco informatico alle Ferrovie che ha bloccato alcuni sistemi della società sia riconducibile alla Russia, anche se al momento, ufficilamente, Fs spiega che "allo stato attuale non sussistono elementi che consentano di risalire all'origine e alla nazionalità dell'attacco informatico". Secondo quanto si apprende, l'attacco sarebbe in corso da questa mattina e starebbe provocando diversi problemi in alcune stazioni. Al momento sono in corso verifiche. E la circolazione ferroviaria prosegue regolarmente.