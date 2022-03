Borgo Filadelfia piange Luigi Russello, lo storico gommista di piazza S. Gabriele da Gorizia

Ancora un lutto, per Borgo Filadelfia. Nei giorni scorsi è morto infatti, a 64 anni, Luigi Russello. Inconfondibile dietro i suoi baffi, è stato lo "storico" gommista di tutto il quartiere, che orbitava intorno all'officina che si trova in piazza San Gabriele da Gorizia, proprio di fronte alla zona delle piscine.



Chiunque abiti in zona (ma ci sono clienti che arrivano, apposta, anche da più lontano) è solito farsi sostituire le gomme in quel negozio. E tutti portano adesso nel cuore il sorriso di Luigi, che è sempre stato presente in negozio anche negli ultimi tempi, nonostante la malattia contro cui ha combattuto. Era lui il centro di gravità di uno staff numeroso, in costante studio di spazi e parcheggi per poter accontentare tutti i clienti che, ciclicamente, lasciavano la vettura per la manutenzione di stagione. E proprio Luigi, spesso, ricordava quando passavi davanti all'officina "se devi cambiare le gomme, vieni un po' prima, perché quando si avvicina la data dell'obbligo poi trovi sempre pieno".

Gentile, educato, simpatico e garbato. Chiunque lo ricordi, lo fa con malinconia in questi giorni. Segno di un altro pezzo di storia del quartiere che se ne va.



E il cordoglio viaggia anche sui social: sulla pagina Facebook del negozio, infatti, sono ogni giorno di più i messaggi di vicinanza e affetto, per la famiglia e i colleghi. "I sacrifici di una vita, la passione per il tuo lavoro, le parole che sentiamo nei tuoi confronti ci riempiono di orgoglio, sapere che non eri speciale solo per noi", il messaggio del post più recente dove si fa memoria di Luigi.





I funerali si sono svolti nei giorni scorsi, presso la parrocchia della Madonna delle Rose, che si trova a pochi isolati da lì. Mentre la Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 9 aprile alle 18, sempre nella stessa parrocchia.