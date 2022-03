Al Colosseo arriva "La merda", lo spettacolo dei record che festeggia 10 anni di successi in tutto il mondo

Ha vinto l'Oscar del teatro europeo e da dieci anni registra successi di pubblico e di critica in tutto il mondo (dall’Europa al Brasile, dall’Australia al Nord America).

Questo venerdì, 25 marzo, "La merda" di Cristian Ceresoli arriva a Torino al teatro Colosseo, a dieci anni di distanza dal suo debutto. Sul palco, ancora Silvia Gallerano, interprete storica sia della versione italiana che di molte di quelle tradotte in altre lingue. Il successo straripante di questo spettacolo in tutto il mondo è stato tale da rompere i confini del teatro e ormai viene accolto quasi ovunque alla pari di un concerto rock. Ora torna alla sua dimensione 'live tour', sia nelle grandi città che nelle sperdute periferie e province per festeggiare il suo primo decennale.

"La Merda" si manifesta come uno stream of consciousness, un 'flusso di coscienza' sulla condizione umana, dove, in poesia, si scatena la bulimica e rivoltante confidenza pubblica di una giovane donna "brutta” che tenta con ostinazione, resistenza e coraggio di aprirsi un varco nella società delle Cosce e delle Libertà.

LA MERDA - TEATRO COLOSSEO, via Madama Cristina 71, venerdì 25 marzo ore 21, www.teatrocolosseo.it