Paratissima diventa "maggiorenne" con un board di curatori: Nicola D. Angerame, Francesca Canfora e Laura Tota

Nel 2022 Paratissima diventa maggiore e spegne le sue prima 18 candeline e cambia pelle. La grande vetrina dedicata all’arte contemporanea emergente tornerà il 2 novembre sotto la curatela di Nicola D. Angerame che prende il posto di Olga Gambari dopo tre edizioni consecutive: “Il mio compito sarà quello di mettere a disposizione la mia esperienza e conoscenza dell’arte e della cultura contemporanee al fine di contribuire, in dialogo con le colleghe del board, all’evoluzione della vision e della mission di PRS oltre che allo sviluppo di nuove progettualità in grado di coniugare i contenuti artistici con i fenomeni culturali più significativi del nostro tempo”.

23 gli artisti che esporranno in questa nuova edizione: Anelo1997, Raffaella Baldassarre, Riccardo Bandiera, Cristina Barbieri, Marcello Campora, Andy Caraway, Loredana Celano, Mi Jin Chun, Nicoletta Deva Tortone, Elena Caterina Doria, Alberto Fagiano, Bahar Heidarzadeh, Silvia Inselvini, Andrea Iran, Miriam Levi, Davide Lhamid, Elay Li, Chen Meiheng, Livio Ninni, Federica Rota, Lorenzo Scarpellini, Francesco Sollazzo, Gabriele Zago.

Nicola Angerame fa parte del nuovo board curatoriale di tutto il progetto Paratissima, tra le novità più significative di quest’anno. Composto da tre membri, oltre ad Angerame, Francesca Canfora e Laura Tota, che insieme mirano a far crescere nella qualità progettuale e nel raggiungimento degli obiettivi di posizionamento del brand come punto di riferimento nazionale per la valorizzazione dell’arte emergente.

“La pluralità di attività ha reso necessaria la presenza di una cabina di regia che sia in grado di cogliere e selezionare le diverse opportunità che spesso si sovrappongono sia a livello cronologico che territoriale” spiega Lorenzo Germak, CEO di Paratissima.

Le altre novità

Residenze per artisti e curatori

Nel mese di marzo Paratissima ha già avviato tre dei suoi nuovi programmi che si svolgeranno durante tutto l’anno. Il primo è “Paratissima Factory - Residenze per artisti”, un progetto di residenze per artisti italiani e stranieri, che al terzo piano dell’ARTiglieria disporranno di un vero e proprio hub di studi d’artista e di un atelier, che potranno abitare in modo permanente. Ogni Residenza avrà la durata di tre mesi e sarà concessa gratuitamente agli artisti selezionati che dovranno lavorare a un progetto condiviso con il Board Curatoriale, finalizzato alla produzione di un’opera che farà poi parte della collezione di PRS Impresa Sociale. Parallelamente si svolge “Paratissima Factory - Residenze per curatori”, in collaborazione con e Nice – Master in Pratiche Curatoriali. I curatori selezionati avranno modo di fare l’esperienza unica di seguire gli artisti in residenza nello sviluppo dei loro progetti, seguendone il processo di realizzazione e la restituzione finale. Ogni curatore avrà a disposizione uno studio personale, vicino agli atelier degli artisti in modo da seguirne da vicino il lavoro. Terzo progetto già in corso, “Paratissima Talents”, che fino al 25 aprile nei suggestivi spazi dell'ex-galoppatoio e delle scuderie accoglie gli artisti più talentuosi delle edizioni 2020 e 2021 di Paratissima. Pittura, fotografia, scultura: il meglio dell’arte contemporanea emergente visitabile gratuitamente fino al 25 aprile 2022.

L’esperienza fuori sede a Saluzzo

Paratissima esce dai confini della città e arriva a Saluzzo in occasione della locale rassegna artistica “START”. Organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni è dedicata ad Arte, Artigianato, Antiquariato. La sezione di START/ARTE sarà a cura di Paratissima e darà luogo alla 27° mostra di arte contemporanea sul tema RI-ABITARE, in programma dal 29 aprile al 22 maggio. La mostra sarà a cura di Francesca Canfora e animerà la sezione dedicata all'arte contemporanea.

Prima edizione del Liquida Photofestival

Dal 5 al 29 maggio all’interno di Torino Photo Days, Paratissima organizza la prima edizione di Liquida Photofestival, la nuova rassegna che mette in dialogo autori e professionisti emergenti del mondo della fotografia e dell’immagine curata da Laura Tota. Il concept attorno cui ruoteranno i contenuti di questa prima edizione è Look Beyond, un invito a guardare oltre e a farlo attraverso il medium fotografico. A declinare il tema, oltre alla mostra collettiva che selezionerà i migliori lavori pervenuti tramite open call, saranno i progetti di curatori e fotografi emergenti, tra cui: Mattia Zoppellaro, fontanesi (a cura di Kublaiklan), Lidia Bianchi, Tiziano Demuro, Cristina De Paola, Giacomo Infantino e Elisabetta Riccio.

L’evoluzione del progetto NICE

Nasce la manifestazione “Nice & Fair / Contemporary Visions”. Con un’impostazione orientata prevalentemente al lavoro sul campo, attraverso il “learning by doing”, l’analisi di case study e un approccio collaborativo, il corso, curato da Francesca Canfora, è un training per avviare i giovani curatori alla professione, coinvolgendoli in prima persona nella curatela e nell’organizzazione di mostre all’interno di Paratissima durante l'art week torinese.

BA®UHAUS, un’Officina creativa

ll Cortile dell’ARTiglieria intende combinare la cultura per il bello con la cultura per il buono. Ecco allora uno spazio in cui nutrirsi, ideare, creare, progettare, realizzare e far coesistere varie attività dedicate ai cittadini, alle associazioni, e a tutti coloro che cercano un ambiente in cui sviluppare le proprie idee.

Per tutte le info: https://paratissima.it/