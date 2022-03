Dalle bombe di Kiev al primo giorno di scuola a Moncalieri, la nuova vita di Yelizaveta

"E' stata una bellissima accoglienza quella della scuola, un abbraccio spontaneo tra i bimbi, messaggi di pace, la commozione e l’evidenza dell’assurdità della guerra", ha commentato l'assessore all'Istruzione di Moncalieri Davide Guida, che le ha dato il benvenuto a nome della Città.

Moncalieri per l'Ucraina

"Noi ci siamo. Sono in costante contatto con i dirigenti delle scuole per essere pronti ad accogliere i bambini e i ragazzi ucraini insieme alle loro famiglie, all'interno di 'Moncalieri per l’Ucraina'” coordinato dal sindaco Paolo Montagna e dall'assessore Silvia Di Crescenzo. E il primo cittadino ha aggiunto: "In questa giornata c’è tutto: la generosità e l’affetto dei nostri bambini, la magia di un abbraccio, ma anche la forza di guardare oltre".

"Yelizaveta, da oggi, è qui con noi. È seduta al suo banco. E noi siamo e ci saremo, per tutto il tempo necessario", ha concluso Montagna.