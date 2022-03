Moncalieri, è di nuovo allarme cinghiali: incidente in strada Revigliasco

Nelle scorse settimane l'allarme era stato segnalato fin dentro la città, con alcuni animali avvistati nelle vicinanze di una scuola elementare. A Moncalieri è di nuovo allerta cinghiali, dopo l'incidente avvenuto in strada Revigliasco.

Impatto fatale per l'animale

Lunedì sera, attorno alle 19.30, il conducente di una vettura si è visto sbucare fuori all'improvviso l'animale selvatico e non ha potuto fare nulla per evitarlo. Nessuna grossa conseguenza per il guidatore, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per il cinghiale, cui l'impatto con l'auto è stato fatale.

Strada chiusa per un'ora

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia locale per i rilievi del caso, con una piccola odissea per lo spostamento della carcassa dell'animale, con la peste suina che obbliga alla presenza di un veterinario per analizzare lo stato del cinghiale. Risultato: per un'ora la strada è rimasta parzialmente chiusa, prima che l'operazione fosse condotta a termine.