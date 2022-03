Allarme cinghiali a Moncalieri, alcuni esemplari avvistati nelle vicinanze di una scuola

L'allarme cinghiali, che da tempo riguarda la collina torinese, si è ampliata anche a Moncalieri, dove alcuni esemplari sono stati visti addirittura davanti alla scuola elementare Manzoni, in strada Santa Brigida.

Gli animali erano impegnati a dare l’assalto ai cassonetti dei rifiuti organici in cerca di cibo. Tracce inequivocabili del loro passaggio sono state trovate e adesso c'è il timore che la prossima volta possano avvicinarsi alla scuola anche in orario di lezioni o aggirarsi attorno alle abitazioni della zona.

Nell'estate 2021 si erano già registrate alcune 'incursioni' dei cinghiali a Moncalieri, ma eravamo a ridosso del ferragosto, in un periodo cui la città era semideserta per le ferie. Ora il fenomeno è in crescita, con Coldiretti che di recente ha chiesto l'intervento dell'esercito.