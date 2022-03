Taser usato dalla Polizia durante lo sgombero dell'ex Gondrand, Molteni: "Mezzo di deterrenza utile"

"Dopo Milano, anche a Torino il Taser si è confermato un mezzo di deterrenza a tutela dell'incolumità degli agenti di Polizia e a garanzia della sicurezza pubblica. Nell'ambito dello sgombero della ex Gondrand, infatti, è bastato mostrare lo strumento, azionando semplicemente la scossa elettrica, ossia l'arco voltaico, per far desistere un occupante abusivo che, impugnando un coccio di bottiglia, stava minacciando gli agenti di Polizia": il Sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, che segue l'introduzione del Taser dal 2014, quando la sperimentazione venne per la prima volta introdotta.

"La pistola a impulsi elettrici, in dotazione alla Polizia di Torino da lunedì scorso, al suo primo utilizzo nel capoluogo piemontese ha immediatamente prodotto effetti positivi, dimostrandosi ancora una volta utile e efficace", ha aggiunto il Sottosegretario.

"La prossima settimana - informa una nota Molteni - il Taser entrerà in funzione in altre città italiane tra le quali Catania, Caserta, Messina, Cagliari e Genova".