Piazzale Paoli: tutto pronto per il nuovo parcheggio sotterraneo

Dopo tre mesi di ritardo, entro fine mese termineranno i lavori su piazzale Paoli. Passando davanti ai cantieri è evidente che gli interventi stanno in effetti procedendo spediti.

Il quartiere avrà quindi a disposizione un intero parcheggio sotterraneo privato da 150 posti auto disposti su due piani interrati, insieme a un’area di parcheggio pubblico in superficie, un viale alberato lungo via Pasquale Paoli e un giardino proprio sopra il parcheggio interrato, tra via Paoli e via Asucion.

"Un'area importante che viene finalmente restituita alla cittadinanza" commenta il coordinatore Alberto Loi Carta. "A brevissimo si concluderanno gli interventi, ma se ne prevedono alcuni piccoli interventi successivi. Quasi sicuramente sarà realizzato un attraversamento pedonale su via Rosario di Santa Fè, prospiciente alla parte dei giardini".