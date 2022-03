Registro dei soci non aggiornato e irregolarità amministrative, chiuso circolo privato

Martedì sera, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Torino ha proceduto ad un controllo presso un circolo privato sito in Torino, nel quartiere Borgo San Paolo. All’interno del circolo era in atto una festa pubblicizzata nei giorni scorsi da alcune locandine.

Nel corso del controllo, gli operatori hanno riscontrato una serie di irregolarità amministrative, tra cui la mancata tenuta del registro delle presenze giornaliere dei soci – avventori, come disposto da ordinanza del Ministero della Salute.

In considerazione delle irregolarità rilevate, il presidente del circolo è stato sanzionato e il circolo è stato chiuso provvisoriamente per 3 giorni per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

Nelle stesse ore, personale del Commissariato San Secondo, ha sottoposto a controllo un esercizio di vicinato di via Guido Reni: il dipendente identificato al suo interno non era in grado di esibire la necessaria certificazione verde, pertanto a lui è stata contestata una sanzione di 600 euro, mentre al titolare che ha consentito il suo accesso sul luogo di lavoro senza verificare, una di 800 euro.

In considerazione di ulteriori violazioni della normativa volta al contrasto alla diffusione del Covid, il locale è stato sottoposto a chiusura per 5 giorni.