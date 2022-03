Venti milioni di fondi europei in arrivo per i poderi della Palazzina di Stupinigi

" Dopo sette anni di investimento culturale e politico sulla Palazzina di Caccia di Stupinigi, il suo parco e i suoi poderi, partito dal protocollo dei comuni del territorio con capofila la Città di Nichelino, finalmente mettiamo su carta l'impegno di 20 milioni di Euro per lo sviluppo dei poderi che si aggiungeranno ai possibili fondi del Ministero dei Beni Culturali per completare il restauro della Palazzina di Caccia " prosegue Sarno.

Oggi, 24 marzo, è stata presentata la programmazione 2021-2027 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di 1 miliardo e 494 milioni di Euro e del Fondo di Sviluppo e Coesione che integra il primo. “Complessivamente avremo 500 milioni di euro in più rispetto alla programmazione passata e grazie ai fondi europei ci sono tutte le condizioni per rilanciare davvero il nostro Piemonte", dichiara il Consigliere regionale del PD Diego Sarno .

"L'intuizione di stilare il protocollo dei comuni e l'investimento su eventi nazionali e internazionali, il grande lavoro di resistenza da parte della Fondazione Ordine Mauriziano e l'ente Parco, oggi ci permettono di dire che avevamo ragione e che da aprile 2023 si porranno le basi per una storia straordinaria e un futuro di sviluppo per il Piemonte e per il territorio di Torino e della sua cintura sud, a partire dai suoi beni patrimonio dell'UNESCO: la Palazzina di Caccia di Stupinigi e i suoi dintorni", ha aggiunto il Consigliere regionale.

"Un punto fermo del nostro impegno- conclude Sarno - che con la rete istituzionale, dall'Europa fino ai comuni, mette un primo mattoncino concreto di un progetto che avremo cura di seguire con attenzione fino alla sua realizzazione".