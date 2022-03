CSE Sanità non prenderà parte alla manifestazione dei sindacati confederali

La giovane associazione sindacale che rappresenta tutti i dipendenti del comparto sanitario pubblico (in vistosa crescita nella nostra regione), già presente in forza nel mondo sindacale del ex comparto ministeri e Agenzie fiscali, ritiene che la manifestazione del 25 marzo rappresenti un’inutile manifestazione politica senza uno scopo e fine utile ai lavoratori.

Continua Gallo: "Il contratto della Sanità Pubblica è in stallo in Aran da mesi, ma comunque non porterà miglioramenti sul piano indennitario e della classificazione come invece la Cse Sanità e la sua Confederazione Cse, hanno richiesto. Inoltre, come se non bastasse a giorni a migliaia di dipendenti della Sanità Pubblica, utilizzati per sopperire alle enormi carenze presente già in epoca pre-covid, scadrà il contratto ma la Regione, le Aziende e tantomeno i Confederali stanno cercando di risolvere i problemi nei luoghi preposti?".