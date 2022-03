In cammino con l'autismo. Tredici ragazzi verso Santiago con l'associazione Sambuy di San Mauro

Partiranno il 5 settembre e percorreranno gli ultimi 114 chilometri del cammino di Santiago, da Sarria al capoluogo della Galizia. Sei tappe, della media di circa 20 chilometri al giorno che vedranno protagonisti tredici giovani con autismo.

Camarda (Pd): "Insieme verso mete ambiziose"

È questo il progetto dell'associazione Mulino Sambuy di San Mauro Torinese, patrocinato anche dalla Città di Torino, illustrato questa mattina nella Commissione Sociale. "Il 2 aprile - ha commentato il Presidente Vincenzo Camarda - sarà la Giornata mondiale sulla consapevolezza sull’autismo. Un tema sul quale occorre camminare insieme verso mete anche ambiziose".

In Italia un bambino su 77 ha disturbi

In Italia, si stima che un bambino su 77 presenti disturbi riconducibili all’autismo nell’età 7 – 9 anni, con una prevalenza maggiore tra i maschi, colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. Camminautismo a Santiago 2022 ha da un lato l’obiettivo di far conoscere la tematica dell’autismo, dall’altro creare percorsi di autonomia di vita per i ragazzi che dovranno misurarsi con situazioni nuove, come prendere un aereo, con imprevisti, con difficoltà climatiche o con luoghi sconosciuti.