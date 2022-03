Inaugurato a Venaria il secondo Punto Acqua Smat

I Punti Acqua sono realizzati per sostenere il consumo dell’acqua del rubinetto a scopi alimentari e consentono l’approvvigionamento di acqua di rete, a “chilometri zero”, naturale, gasata a temperatura ambiente o refrigerata. Collocati preferibilmente in giardini, piazze e luoghi di grande aggregazione essi rappresentano anche un’opportunità di riqualificazione degli spazi che li ospitano. Si calcola che un Punto Acqua, con un normale attingimento di circa 4.000 litri di acqua al giorno, permetta un risparmio di circa 1 milione di bottiglie di plastica all’anno. La qualità dell’acqua erogata è garantita dai controlli che i laboratori del Centro Ricerche SMAT effettuano quotidianamente presso i centri di produzione, di trattamento e sulle reti di distribuzione.

L’acqua è garantita e igienizzata con impianti UV; per la fornitura gasata viene utilizzata anidride carbonica liquida per uso alimentare. La portata media erogabile di acqua refrigerata è di 180 litri all’ora. Dalla sala comandi del telecontrollo SMAT, i Punti Acqua vengono monitorati e verificati in tempo reale, rilevando: i volumi di acqua erogati, sia naturale sia gassata; il livello CO2 presente al loro interno per la produzione dell’acqua gassata; i dati tecnici di funzionamento impianto, i parametri derivati, quali bottiglie non prodotte, CO2 risparmiata all’Ambiente, plastica risparmiata, TEP (tonnellate equivalenti di petrolio). Inoltre vengono rilevati i comuni segnali relativi alla sicurezza, come antintrusione e manomissione.