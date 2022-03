Mirafiori Nord, un nuovo "polmone" per il teleriscaldamento dove c'era la vecchia centrale (e per essere più autonomi) [FOTO e VIDEO]

Tre torri che svettano, rivestite di metallo luccicante, sulle case di Mirafiori Nord. Sono il nuovo polmone di teleriscaldamento che Iren ha costruito sopra la vecchia centrale di cogenerazione e i suoi camini, di cui resta qualche testimonianza a marchio AEM. Ma il taglio del nastro porta lontano, verso Est, dove la crisi geopolitica influenza l'economia, ma anche la quotidianità.

"Sul gas stiamo lavorando con A2A per arrivare ad approvvigionamenti alternativi. Sul nucleare serve invece coerenza nel medio e lungo termine per le infrastrutture. Questo ci rende poco adatti, come Paese, perché il nucleare ha una portata di investimento troppo importante per non avere certezze. È più fattibile puntare sulle rinnovabili, cosa su cui stavamo già puntando prima dell'attuale crisi perché comunque era nell'ordine delle cose". Parola di Gianni Vittorio Armani, nuovo ad di Iren, in occasione dell'inaugurazione del nuovo impianto di accumulo calore, solare termico e fotovoltaico in via Guido Reni, all'angolo con corso Salvemini.

Cinque anni di lavori e 46 milioni di investimento

Un'opera realizzata in cinque anni, dove una volta c'era la vecchia centrale termoelettrica. Un investimento da 46 milioni (10 per l'impianto e 36 per la rete) nell'ambito del più ampio piani industriale che vedrà Iren spendere 610 milioni per la sola area metropolitana entro il 2030.

Tre cilindri alti 24 metri e grossi come una piscina olimpionica

Il sito conta su un sistema di accumulo di 3 serbatoi alti 24 metri, per un volume di circa 2500 metri cubi (come una piscina olimpionica), una stazione di pompaggio e un sistema di solare termico con 411 kW di potenza, installato su 1400 metri quadri. Sono loro a scaldare l'acqua fornendo calore alle abitazioni. E poi un impianto fotovoltaico, che copre l'edificio, con 45kW di potenza e garantisce l'elettricità all'impianto, con eccedenza che finisce in rete.

La sostenibilità del sito consente di risparmiare l'emissione di 8000 tonnellate di CO2 ogni anno.

Tema acqua? "Si potrebbe lavorare con Smat per avere un player nazionale"

Ma Iren non è solo calore o elettricità. E guarda anche al tema acqua. "Su Torino - dice Armani - c'è una realtà consolidata come Smat che ha una sua strada. Iren ha un progetto proprio su questo settore: certo, si potrebbe ipotizzare una collaborazione soprattutto in un contesto italiano che avrebbe molto bisogno di un grande player per l'acqua. Questo non cancella minimamente il concetto che l'acqua è pubblica".

Lo Russo: "Contributo a migliorare una situazione ambientale drammatica"

"La situazione ambientale della città è drammatica e il riscaldamento, confermano gli studi, è una delle voci più incisive sulle emissioni, insieme ai trasporti - dice il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo - Abbiamo chiaro il fatto che sono le singole città a dover fornire soluzioni contro l'emergenza climatica globale".

Tema gas, "Italia ostaggio di politiche scellerate"

Sulla minor dipendenza del gas, "il nostro Paese ha compiuto scelte scellerate sull'approvvigionamento energetico. Si pensi alla battaglia fatta da una forza politica ancora al governo (i Cinque stelle, ndr) sul Tap in Puglia o sui rigassificatori. Ne abbiamo solo 3 in tutta Italia".