Attrezzi di lavoro sporchi e violazioni amministrative, denunciato e multato titolare di un bar di corso Svizzera

Lunedì mattina, personale della Divisione Pas della Questura ha controllato un bar di corso Svizzera. Gli agenti hanno appurato la presenza di alcune violazioni amministrative e la presenza di presenza di strumenti e attrezzature di lavoro sporchi.

Il controllo ha poi interessato anche l’impianto elettrico dell’attività commerciale. Dopo aver riscontrato anomalie nel contatore, personale tecnico ha appurato che sebbene vi fosse fornitura di energia elettrica al bar non vi era alcun contratto in corso.

Per quanto accertato, il titolare del bar è stato denunciato in stato di libertà per furto e sanzionato amministrativamente per le violazioni accertate.