Sportello sociale, sostegno alimentare e molto altro ancora: la comunità solidale di Umma al fianco dei cittadini

Il termine “umma”, in arabo, significa “comunità”, ma grazie all'Associazione Islamica delle Alpi di Torino si è trasformato in un progetto concreto in grado di supportare cittadini e famiglie attraverso molteplici iniziative di solidarietà e sviluppo sociale.

Gli interventi della comunità solidale “Umma”

La comunità solidale di Umma, creata in collaborazione con la Città di Torino, con l'Università di Torino e con la Fondazione Mamre e grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo, nell'arco di 12 mesi è riuscita a realizzare uno sportello sociale (con 360 accessi totali, ndr) di ascolto, informazione, orientamento verso i servizi, accompagnamento alle pratiche e supporto all’autonomia delle famiglie aperto a tutta la cittadinanza con un focus particolare sui migranti e un programma di sostegno alimentare continuativo in grado di aiutare 20 nuclei in difficoltà economica: “Umma - spiegano gli organizzatori - si è mosso in una logica di promozione del benessere, dello sviluppo di comunità e della cittadinanza attiva, perseguendo due obiettivi fondamentali: sostenere con azioni di inclusione sociale le famiglie in difficoltà per le emergenze pratiche prodotte dalla pandemia di Covid-19 e favorire l’empowerment delle famiglie musulmane torinesi tramite il sostegno a una genitorialità responsabile e consapevole e la promozione del protagonismo giovanile”.

Ma non finisce qui, perché con Help-DAD è stato attivato il sostegno a 34 studenti di medie e superiori nel loro rapporto con la scuola anche attraverso azioni di mediazione linguistica e culturale, mentre a 25 donne hanno avuto l'opportunità di frequentare un corso di italiano base. Infine, grazie ad alcuni cicli di incontri e percorsi formativi finalizzati all'empowerment della comunità musulmana e dei giovani sono state trattate le tematiche dell'educazione dei figli adolescenti, delle competenze socio-emotive e dell'associazionismo; fondamentale, soprattutto per quanto riguarda quest'ultimo punto, si è rivelato il “centro di partecipazione per giovani e comunità” Yalla Aurora aperto grazie al progetto ToNite.

Un evento di presentazione dei risultati

I risultati finali di Umma verranno presentati venerdì 25 maggio, a partire dalle 16.30, presso la Moschea “Taiba” di via Chivasso 10 a Torino attraverso un evento istituzionale e una tavola rotonda sul tema “I giovani e la città: uno sguardo plurale sulle nuove generazioni di italiani”. Durante il pomeriggio inververranno anche l'assessora alle politiche giovanili della Città di Torino Carlotta Salerno, l'assessore al welfare Jacopo Rosatelli e il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri.