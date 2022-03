Raid vandalico dei No Vax alle Poste di Moncalieri

No Vax e No Green Pass di nuovo in azione a Moncalieri. Era già successo a ferragosto del 2021, quando era stato preso di mira l'hub vaccinale dell'ex Foro Boario, stavolta a finire nel mirino dei contestatori è stata la sede delle Poste, in via Vittime di Bologna.

Auto e mezzi imbrattati

La brutta scoperta è stata fatta ieri pomeriggio, 24 marzo, con insulti e scritte offensive che hanno preso di mira numerose auto e mezzi. "Governo nazista" oppure "No nazi pass" è stato scritto con bombolette e vernice rossa che hanno imbrattato le vetture prese di mira, oltre alla vetrata dell'ingresso delle Poste.

Montagna indignato: "Vergogna"

I carabinieri si stanno occupando delle indagini e puntano a ricavare elementi utili per provare a risalire all'identità dei protagonisti del raid vandalico attraverso le immagini delle telecamere di zona.

Intanto il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna ha condannato duramente l'episodio: "Vergogna, queste persone hanno mancato di rispetto all'intera Città".