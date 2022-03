Bilancio comunale, Lo Russo: "Sarà un testo solido per il futuro della Città". Conticelli: "Aumentiamo i servizi"

"Abbiamo voluto un confronto ampio e approfondito, per questo stamattina abbiamo riunito la giunta, i consiglieri comunali e e circoscrizionali e i segretari di partito. Il Bilancio non è solo un atto tecnico quindi necessità del più ampio confronto con la maggioranza". Lunedì inizierà l’iter per l’approvazione del bilancio nell'Aula consiliare. " Sarà un testo solido - ha concluso Lo Russo - per il futuro della città" .

Conticelli: "Draghi verrà a Torino a firmare il protocollo"

"Il Patto col Governo che consentirà alla Città di affrontate per la prima volta in modo strutturale l’indebitamento è una ottimo notizia per tutti i cittadini. Vuol dire investire sulla ripresa e al tempo stesso aumentare il livello dei servizi e delle manutenzioni”. Lo ha dichiarato Nadia Conticelli, capigruppo del Pd in sala Rossa. "Ad alcuni dei miei colleghi in sala rossa è sfuggito che la vera notizia semmai è che il premier Draghi verrà a Torino a siglare questo protocollo. Questo significa restituire credibilità alla nostra amministrazione e restituire a Torino un ruolo trainante che vada oltre i confini daziari. Trovo incomprensibile che alcune forze di minoranza facciamo il tifo contro la Città".

"Sul Patto con Governo", sottolinea ancora Conticelli, "ci ha consentito di scegliere di non dismettere quote di società partecipate, che vuol dire servizi essenziali, dal trasporto pubblico alla pulizia della città. E per la prima volta da molti anni si aumenta la spesa corrente per la cultura, il verde, il sociale, si torna ad assumerne e insieme si investe in infrastrutture e lavoro".