Figli delle coppie gay, Montaruli (FdI): "Attendiamo ancora le scuse del sindaco"

"Come dice il sindaco Stefano Lo Russo, è il Parlamento a dover legiferare su certi temi. La proposta, in questo caso, è quella dell’utero in affitto come reato universale, a firma di Giorgia Meloni. Serve approvarla al più presto per difendere il diritto dei minori ad avere una mamma e un papà e dare garanzie certe da chi è vittima di un capriccio degli adulti che fuggono dalla legge nazionale e con un atto illegittimo tornano in Italia cercando di ricevere quel riconoscimento che Appendino prima e Lo Russo dopo hanno cercato ideologicamente di dare". A dirlo è la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.

"Ancora aspettiamo le scuse verso la città per il caos in cui è stata gettata. Finalmente grazie al prefetto è emersa la verità ma ora bisogna recuperare, il Parlamento si occupi di approvare dunque la legge Meloni", il commento della deputata.