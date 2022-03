La Palazzina di Stupinigi accoglie la primavera con la mostra-mercato FLOReal

Dopo il successo dell'edizione autunnale, andata in scena ad ottobre, FLOReal torna a colorare la Palazzina di Caccia di Stupinigi.

L’Associazione Società orticola del Piemonte, in collaborazione con l’Associazione Stupinigi è…, torna nuovamente alla residenza sabauda del Comune di Nichelino sabato 2 e domenica 3 aprile, per accogliere il pubblico con una nuova mostra-mercato di FLOR che si terrà all’interno del Cortile d’Onore.

Amore e rispetto per l'ambiente

"Siamo felici – commenta l’Assessore all’Agricoltura Alessandro Azzolina – di patrocinare questo importante evento dedicato alla natura, all’educazione e al rispetto dell’ambiente. La splendida cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi accoglie migliaia di piante e fiori che riempiono gli occhi dei visitatori di incredibili colori, e ci offrono l’opportunità di conoscere l’arte e la cura del vivaismo non solo attraverso la mostra ma anche grazie ai diversi incontri in programma".

Mosta-mercato, ma anche laboratori per ragazzi e bambini

Anteprima FLOReal è un’occasione per incontrare e conoscere i migliori vivai italiani e le loro peculiarità: un evento esclusivo dedicato ai vivai appartenenti alla “Guida ai Vivai d’Italia”, che presenta e racconta le eccellenze nostrane del vivaismo intercettate negli itinerari che attraversano la nostra penisola e le nostre isole.

Ma Anteprima FLOReal non è solo una mostra: è anche formazione, con il programma di laboratori e lezioni per bambini, ragazzi e adulti sulla coltura delle piante e dei bulbi, e sui trucchi della cura del verde.

Tolardo: "Natura e serenità"

"Ritrovarci insieme – aggiunge il Sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo - ad ammirare le tante, tantissime sfumature della natura in questo importante e rinomato appuntamento non può che donare gioia a tutti noi. In questo periodo difficile, poter camminare tra le magie dei vivai ci conforta e ci regala attimi di serenità quotidiana e di condivisione che la pandemia ci aveva tolto per troppo tempo".