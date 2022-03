Stava spacciando hashish: arrestato dalla polizia in piazza XVIII Dicembre

Lo scorso venerdì sera, una pattuglia del in servizio ha notato tre persone in atteggiamento sospetto sotto i portici di piazza XVIII Dicembre. In particolare, un uomo è stato notato cedere qualcosa furtivamente alla persona che aveva di fronte.

Al passaggio della polizia, il presunto pusher ha gettato sull'asfalto un involucro che aveva in mano: recuperato dai poliziotti, si è poi rivelato essere un tocco di hashish di 20 grammi. L'uomo, un quarantasettenne marocchino, è stato fermato ma si è opposto con veemenza all'accompagnamento negli uffici di polizia, danneggiando una maniglia della Volante. Per il 47enne, che aveva numerosi precedenti di polizia, è scattato l'arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. All'acquirente, che aveva ceduto al pusher una banconota da 10 euro in cambio della dose proprio mentre passava la pattuglia, è stata elevata la relativa sanzione amministrativa.