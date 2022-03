A Bobbio Pellice i mugnai hanno aggiustato i denti del mulino: è quasi pronto per ripartire

Un pezzo del lavoro è stato fatto questo fine settimana dagli aspiranti mugnai che sono saliti a Bobbio Pellice per il corso organizzato sezioni Piemonte e Valle d’Aosta dell’associazione italiana Amici dei Mulini: il mulino di Bobbio Pellice potrebbe essere pronto a breve per ripartire con le attività e le visite. “Rimangono ancora da sostituire le travi in legno della ruota esterna ma contiamo di farlo a breve, probabilmente entro il mese di maggio” annuncia il sindaco, Mauro Vignola. Durante il corso del fine settimana, invece, è stato portato a termine un altro dei lavori necessari per rimetterlo in funzione: “Visto che uno degli argomenti era anche la manutenzione del mulino, abbiamo sostituito alcuni denti delle ruote degli ingranaggi che erano molto malandati - spiega Emanuela Genre che, per la cooperativa Iris, ha gestito la struttura in questi anni -. Bisognerebbe però ancora a intervenire sulle saracinesche che regolano il passaggio dell’acqua”.

Intanto le travi della ruota nuove sono state donate al Comune da una falegnameria di Luserna San Giovanni.