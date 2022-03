Venerdì chiude la tendopoli per senzatetto davanti al Duomo: altri 20 posti letto in via Traves

Dopo due mesi di attività, venerdì chiude il campo di accoglienza notturna dei clochard allestito davanti al Duomo di Torino. Il presidio, nell'area pedonale di via della Basilica angolo piazza San Giovanni , era stato aperto lo scorso 31 gennaio per accogliere soprattutto i senzatetto che avevano trasformato i portici del vicino " Palazzaccio " e del centro cittadino in dormitorio.

Le quattro tende del centro temporaneo, gestito dalla Croce Rossa in collaborazione con la Città, hanno offerto quotidianamente un riparo caldo e sicuro, un letto e generi di prima necessità a trentasei persone, le quali altrimenti nel periodo più freddo dell’anno avrebbero trascorso la notte in strada.

Per l’ospitalità notturna emergenziale resta operativo il centro di via Traves che viene potenziato con l'installazione di una tensostruttura che mette a disposizione del servizio di accoglienza altri 20 posti letto. Una soluzione però che rischia di non risolvere il problema dell'accoglienza: l'anno passato numerosi clochard aveva rinunciato ad andarvi perché troppo lontano dal centro, essendo quasi al confine con Venaria e Savonera. Per raggiungerlo con i mezzi pubblici da piazza della Repubblica varia da un minimo di 40 minuti a un massimo di 51.