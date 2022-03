La denuncia di una Consigliera della 8: "Clochard costretto a scendere dal bus 'perché puzza'"

Una storia di abbandono e di indifferenza nei confronti dei più deboli, dei fragili, di coloro che spesso vengono lasciati al loro destino. Il racconto lo ha fatto Francesca Gruppi, consigliera di Sinistra Ecologista della Circoscrizione 8, che ha ricostruito quanto successo stamattina salendo su un autobus a Torino. "Noto a mala pena che tra i tanti passeggeri c'è un signore anziano con una grande valigia, che i più chiamerebbero "barbone" o al limite "clochard". Insomma un signore quasi certamente senza fissa dimora, probabilmente con patologie psichiatriche o dipendenze, a giudicare dal fatto che ogni tanto parla da solo o apostrofa qualcuno, benché in maniera totalmente innocua e pacata. Insomma niente di strano".

"Eppure a un certo punto mi accorgo di un parapiglia e noto un capannello fra i passeggeri, nonché due controllori che salgono sul mezzo.... Ci tengono a dire al signore di cui sopra che deve scendere dall'autobus. Un'altra ragazza e io osiamo domandare come mai e quale sia il problema. La mascherina? A dire il vero il signore ce l'ha, anche se abbassata, basterebbe dirgli di tirarla su", prosegue il suo racconto Francesca Gruppi. "Deve scendere per ragioni igieniche e di sicurezza, dice il controllore, in pratica alcuni passeggeri si sono lamentati col conducente perché la presenza del signore esporrebbe a qualche rischio la loro salute".

"Il controllore insiste e insieme ai colleghi fa scendere i più dal mezzo e chiama la polizia... Scendo così anch'io, ma mi fermo ancora un po'. Abbastanza da sentire il conducente al telefono, presumo con qualche superiore, che dice: "io ho qui una persona che puzza, che dà fastidio, che cosa devo fare? Adesso sta arrivando la polizia per farlo scendere". Si chiudono le porte".

"La polizia a questo punto sarà arrivata, naturalmente non avrà nulla da contestare al passeggero e probabilmente nulla contesterà, ma farà comunque uscire in strada, nella pioggia e al freddo un anziano signore senza tetto con una grande valigia, in assenza di alcuna logica ragione. Ecco ciò che siamo", conclude la Consigliera della Circoscrizione 8.