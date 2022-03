Nuova Nizza Bengasi: il 10 aprile torna la prima Festa di Via della Circoscrizione 8

Domenica 10 aprile torna la Festa di Via organizzata dall’associazione Nuova Nizza Bengasi. Negozi aperti dalle 9 alle 19.30 con bancarelle, artigiani, produttori, giostre per i più piccoli e nel pomeriggio due concerti live e sfilata. Si tratta della prima festa di via del 2022 per la Circoscrizione 8.

Giunta alla settimana edizione, l’anno scorso era stata organizzata a ottobre, mentre quest’anno torna in periodo primaverile. Sarà più comodamente raggiungibile grazie alla fermate della metro Bengasi e all’ampio parcheggio che sarò a disposizione del pubblico.

Tra le novità due gruppi musicali che saliranno sul palco allestito tra via Nizza e corso Maroncelli: la cover band “Why Not” che suonerà i più grandi successi di Ligabue dalle 15 alle 16.30, mentre dalle 17.30 alle 19 saranno in concerto i “Testa o croce”, tribute band dei Modà.

La scuola di danza per bimbi Kizomba Torino invece si esibirà tutto il giorno con lo sfondo del grattacielo della Regione.

Un evento che rappresenta davvero una ripartenza per i negozi del quartiere, in passato soggetti a diversi disagi a causa dei numerosi cantieri che qui si sono alternati.

“C’è stata una grande adesione dei negozi e ci saranno anche diverse bancarelle dei mercati rionali vicini” commenta il presidente dell’associazione Marco Vinardi. “Per il commercio locale rappresenta un’occasione di rilancio”.

Tutto pronto dunque, ma con qualche polemica per il mancato sgravio sull'occupazione del suolo pubblico. "Dal 1° aprile decade l'esenzione per bar, mercati e anche per le feste di via. Abbiamo chiesto lo sgravio per le feste per agevolare il commercio, ma invece nulla. Già per la festa di domenica si dovrà pagare. E' sbagliato perché il Comune in questo momento dovrebbe dare una mano al commercio" conclude Vinardi.

A tal proposito, la prossima settimana ci sarà l'incontro tra la Circoscrizione e l'assessore Chiavarino proprio per fare chiarezza e trovare soluzioni per aiutare il commercio di Nizza Bengasi.

"Stiamo cercando di accelerare l'intervento sulla pista ciclabile in modo da avere una festa di via senza cantieri - aggiunge il presidente Massimiliano Miano -. Era prevista da questa settimana la tracciatura della segnaletica orizzontale, ma con la pioggia non è stato possibile. Speriamo di consegnare comunque la ciclabile entro quel giorno".