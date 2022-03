Tir perde carico pesante: traffico in tilt sulla tangenziale, chiusa l'uscita Nichelino-Debouchè

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 30 marzo 2022, sulla tangenziale sud di Torino.

Un grosso tir proveniente dalla Polonia ha perso, per ragioni ancora da chiarire, il suo carico, diverse decine di lama d'acciaio, del peso di qualche tonnellata. Per fortuna, nessuna auto è rimasta coinvolta: i mezzi che seguivano sono riusciti a scansare il pericolo, spostandosi in tempo sulle altre corsie.

Ovviamente, però, la circolazione sulla tangenziale è risultata fortemente rallentata e a lungo è rimasta chiusa l'uscita Nichelino-Debouchè, quella più vicina al fuori programma accaduto. Sul posto sono ovviamente intervenuti la Polizia stradale e i tecnici di Ativa.