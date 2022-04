Al Mauriziano tablet e smartphone per le cure odontoiatriche dei bambini affetti da autismo

Sabato 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, si terrà il Convegno “Odontostomatologia e autismo – Punti di forza e prospettive future” per la 3^ Giornata S.I.O.H. Piemonte (Società Italiana di Odontostomatologia per l'Handicap), organizzato dall'ospedale Mauriziano di Torino, dalle ore 9 alle ore 13,30, presso l'Auditorium Camara del Sermig – Arsenale della Pace (piazza Borgo Dora 61 - Torino).