Stangata teleriscaldamento, il Comune a Iren: "Bonus per più poveri non basta". E c'è chi non paga più le bollette

Prove di trattativa tra il Comune ed Iren per fare scendere le bollette del teleriscaldamento nelle case popolari. Questo pomeriggio gli assessori Chiara Foglietta e Jacopo Rosatelli hanno incontrato i vertici della multiutility dell’energia e di ATC: l’obiettivo era di trovare una soluzione legata al rincaro del costo dei termosifoni.

"Non paghiamo più le bollette"

A denunciare in particolare la “stangata” sul riscaldamento gli inquilini dei complessi delle Vallette, che si sono visti più che raddoppiare in poco più di sei mesi le bollette del gas. E proprio i residenti dei palazzi di via delle Pervinche, così come corso Ferrara, questa mattina hanno organizzato un nuovo presidio in via Corte d’Appello sotto l’assessorato alle Politiche per l’energia guidato da Foglietta. Tra di loro anche la signora Gisella Valenza del Comitato Pietro Cossa, che ha scritto una lettera indirizzata al ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani. “Sino a quando da Iren – si legge nella missiva – non arriveranno risposte esaurienti che giustifichino l’enorme rincaro, anche dell’acqua calda, il pagamento delle bollette è sospeso”.

Solo metà alloggi ATC hanno le termovalvole

Durante il confronto ATC ha evidenziato le difficoltà economiche dell’ente che si ripercuotono su tutta la manutenzione, compreso il processo di installazione delle valvole termostatiche che vede al momento solo il 51% degli appartamenti con adeguamento degli impianti. Un tema, quest’ultimo, di particolare rilevanza: un inquilino su due delle case popolari non può di fatto decidere quanto riscaldare la casa, non potendo regolare i termosifoni con le termovalvole. E anche negli alloggi e complessi dove sono stati installati spesso la fatturazione non viene fatto al consumo.

Non basta il bonus Iren

Iren, come già annunciato, vuole adottare un bonus sociale da riservare agli utenti del teleriscaldamento delle fasce Isee più basse. Una misura, come fa sapere il Comune, “apprezzata, ma non sufficiente per supportare adeguatamente le famiglie”. Al tavolo, riconvocato per il 6 aprile, sono state portate altre proposte che ora la multiutility dovrà valutare.

Foglietta: "Bonus nazionali anche per teleriscaldati"

“Il Comune – commenta Foglietta - sta lavorando per sensibilizzare il Governo allo scopo di prevedere l’abbattimento dell’IVA e l’erogazione del bonus energia anche per le utenze che usufruiscono del teleriscaldamento”.

“Resta ancora molto da fare – le fa eco il collega Rosatelli - per dare risposta a una situazione di particolare sofferenza da parte dei ceti popolari della città".