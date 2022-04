Spaccio Nizza Millefonti, Miano: “Le forze dell’ordine al lavoro per arginare il problema”

Continuano le polemiche sul fenomeno dello spaccio di droga in zona Lingotto-Nizza Millefonti . Un fenomeno diffuso da anni, che parte da Lingotto Fiere fino a sfociare in piazza Bengasi , ma che sta preoccupando sempre di più i cittadini. Sui social fioccano i post di lamentele che arrivano fino ai consiglieri di Circoscrizione.

Solo la settimana scorsa Raffaella Pasquali (M5S) aveva segnalato l’aumento dell’attività in zona Ventimiglia angolo via Garessio. Cosa confermato anche da altri consiglieri, come Claudia Amadeo (Torino Bellissima): “Non è mai cessato lo spaccio in quella zona”.