Carabinieri presi a sassate in piazza Bengasi: in frantumi il lunotto dell’auto

Un boato, un vetro in frantumi. E’ stata presa a sassate l’auto dei carabinieri che ieri sera era impegnata in un controllo in piazza Bengasi.

Un’area attenzionata soprattutto dopo i recenti fenomeni di spaccio verificatisi nell’ultimo periodo. Il sasso, lanciato presumibilmente da uno dei palazzi che affacciano sulla piazza, ha colpito il lunotto della gazzella, rompendolo.

La vettura dei carabinieri della compagnia di Moncalieri stava eseguendo un’attività di servizio di controllo del territorio. In corso le indagini per identificare i responsabili del gesto: non è chiaro, al momento, se si sia trattato di una bravata di un ragazzo o di un gesto intimidatorio.