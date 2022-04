Nessuno rispetta i 50 Km/h in corso Vercelli: in arrivo gli attraversamenti pedonali rialzati

Nessuno rispetta i 50 Km/h su corso Vercelli. E così, per garantire più sicurezza ai pedoni e alle biciclette, l’idea è di realizzare degli attraversamenti pedonali rialzati in corrispondenza degli incroci con strada dell’Antioca e con via Cuorgnè. A proporlo la consigliera del M5S Tea Castiglione, tramite una mozione discussa oggi in Commissione viabilità.

Automobilista a 160 Km/h

In particolare nel tratto da via Germagnano a strada Cuorgnè, complice la presenza di tre corsie, la gente va a velocità molto elevata se non addirittura “folle”. Poco più di un mese fa, come ricordato dall’esponente pentastellata, è stato multato un’automobilista che viaggiava ai 160 Km/h. Un pericolo per sé, ma soprattutto per chi si trova a passare sulle strisce a piedi o con una due ruote in quel tratto.

Limite 30 Km/h prima e dopo le strisce pedonali

E così la proposta, accolta favorevolmente anche degli uffici, è di rialzare gli attraversamenti pedonali: questi ultimi verrebbero anche illuminati per renderli più visibile. “Il codice della strada – hanno spiegato dal settore mobilità – prevede dossi da massimo 7 centimetri, da realizzarsi in cemento con copertura in asfalto. Cinquanta metri prima e cinquanta dopo, per un totale di cento, va imposto il limite dei 30 Km/h”. E come ulteriore deterrente per chi preme troppo sopra l’acceleratore, nell’area in prossimità strada dell’Antioca e via Cuorgnè verrebbero anche ridotte le corsie da tre a due.

Un cartello per pedoni in via XX Settembre

E sempre in tema di sicurezza stradale è stata accolta anche la proposta del consigliere di Fratelli d’Italia Enzo Liardo, che ha chiesto di mettere un cartello in via XX Settembre angolo corso Regina Margherita per segnalare ai pedoni di percorrere il lato opposto della strada, “quello non adiacente ai giardini”. “Subito dopo il Duomo c’è la fermata bus – ha spiegato l’esponente del partito della Meloni – e spesso motociclette e bici superano i mezzi pubblici, con pericolo per chi sta risalendo verso il centro nel piccolo marciapiede a destra”.