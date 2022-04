Cronaca di Torino, il presunto eco-terrorista non risponde al gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere F.B., il torinese di 47 anni che ieri è stato arrestato con l'accusa di partecipazione ad associazione terroristica per i suoi presunti contatti con i gruppi delle Its in Sudamerica.

L'interrogatorio di garanzia si è svolto stamani in tribunale a Torino davanti al GIP Agostino Pasquariello. L'uomo vi ha partecipato in collegamento video dal carcere delle Vallette. Le Its (sigla che in italiano viene resa con 'individualisti tendenti al selvaggio') sono considerate una rete di cellule eco-terroristiche che a partire dalla 2011 si sono rese autrici di 115 attentati, in prevalenza nell'America Latina e negli Stati Uniti, costati 7 morti e una dozzina di feriti.

F.B., secondo indagini svolte dalla Digos di Milano con il coordinamento della procura di Torino, avrebbe aperto uno spazio sulla piattaforma web Altervista per permettere agli attivisti di diffondere documenti e rivendicazioni; inoltre si sarebbe dedicato alla raccolta di fondi in criptovalute.