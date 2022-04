Da Messer Tulipano alle Sorelle Martinetti: spettacoli, fiere floreali e mostre per questo weekend torinese

Secondo fine settimana primaverile a Torino e fioriscono gli appuntamenti per appassionati di cultura, teatro e florovivaistica. Da Messer Tulipano alla mostra su Carlo Levi, dal CinemAutismo allo spettacolo teatrale delle Sorelle Martinetti.

MOSTRE E SPETTACOLI

MESSER TULIPANO

Dal 2 aprile al 1° maggio

Non è primavera senza Messer Tulipano. La grande manifestazione nel parco del castello di Pralormo da 22 anni annuncia la bella stagione con la straordinaria fioritura di oltre 100.000 tulipani e narcisi. Il piantamento è sempre rinnovato nelle varietà e nel progetto del colore, ed ospita tra le tante varietà curiose, una collezione di tulipani neri e un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani pappagallo, ai viridiflora, ai tulipani fior di giglio ed ai frills dalle punte sfrangiate.

Info: Castello di Pralormo; Via Umberto I, 26; https://castellodipralormo.com/

IL LIBRO DEI MORTI DI BAKI

Fino al 5 giugno

Per circa due secoli i frammenti del Libro dei Morti di Baki sono rimasti custoditi nei depositi del Museo Egizio, ora dopo una lunga e complessa opera di restauro e ricomposizione, iniziata nel 2014, più della metà del papiro è stata riportata a nuova vita. Il Libro dei Morti di Baki è protagonista del secondo appuntamento del 2022 de “Nel laboratorio dello studioso”, il ciclo di mostre che accompagna i visitatori dietro le quinte del Museo Egizio, alla scoperta dell’attività scientifica condotta dai curatori ed egittologi del Dipartimento Collezione e Ricerca del museo.

Info: Museo Egizio, via Accademia delle Scienze 6; https://museoegizio.it/

DIVINE QUEER FESTIVAL

Fino al 3 aprile

Dal respiro internazionale, intriso di attivismo per i diritti e contro ogni discriminazione, il festival indipendente di cinema queer di Torino torna con una sesta edizione piena di novità e ospiti eccezionali. Il Divine Queer Film Festival, che da anni ha scelto di svolgersi nella periferia nord della città negli spazi del community hub di Via Baltea 3, dedica questa edizione a Marielle Franco, donna nera delle favelas brasiliane, uccisa nel 2018 dopo solo 18 mesi dalla sua elezione nel Consiglio Comunale di Rio de Janeiro.

Info: Hub culturale di via Baltea 3; info@balonmundial.it

CINEMAUTISMO

Sabato 2 aprile dalle ore 15.30

Ritorna in presenza “Cinemautismo”, la prima rassegna cinematografica italiana dedicata allo spettro autistico alla sua XIV edizione. Per la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo 2022. La rassegna, che prevede la proiezione di tre film che hanno ricevuto importanti riconoscimenti in alcuni dei più famosi festival cinematografici del mondo come Berlino e Sundance.

Info: Cinema Massimo; via Giuseppe Verdi, 18; https://www.cinemautismo.it/

IL VIAGGIO DI CARLO LEVI

Fino a fine aprile

"Il viaggio di Carlo Levi" allestita per tutto il mese di aprile nell'antica ghiacciaia dello spazio torinese che partendo dal romanzo "Cristo si è fermato a Eboli" racconta lo scrittore piemontese attraverso le fotografie d'autore, come Augusto Viggiano e altri importanti autori quali Henri-Cartier Bresson, il set di Francesco Rosi e le strisce di Sergio Staino.

Info: Mercato Centrale Torino; Piazza della Repubblica, 25; info.torino@mercatocentrale.it

MAGGIE MCINNES E CALUM PARK

Sabato 2 aprile alle ore 21.30

Nuovo appuntamento al Folkclub con Maggie McInnes & Calum Park che si esibiranno nel concerto "La magia della tradizione gaelica". Meravigliosa cantante e virtuosa di Clàrsach - la famosa arpa celtica - nata a Glasgow Scozia da una lunga stirpe di cantanti gaelici della piccola isola di Barra nelle isole Ebridi Esterne Maggie canta canzoni (in lingua Inglese e in gaelico) di sua composizione e canzoni tramandate nella sua famiglia. Ad accompagnare Maggie alla chitarra e ai cori, suo figlio Calum Park.

Info: FolkClub; Via Perrone, 3 Bis; www.folkclub.it

TEATRO

QUADROTTO, TONDINO E LE LUNA

Sabato 2 e domenica 3 ore 17.30 e poi repliche fino al 10 aprile

Spettacolo della Fondazione Trg Onlus, con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci che per la prima volta si misurano con un pubblico di piccolissimi, coadiuvati dalla musiche originali di Diego Mingolla. La storia raccontata è quella dell'amicizia, costruita passo dopo passo, tra il mite Quadrotto e l'esuberante Tondino: così diversi, eppure insieme possono diventare tutto ciò che si vuole.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, www.fondazionetrg.it



GHIACCIO - FROZEN

Sabato 2 aprile ore 19.30, domenica 3 ore 15.30

Un thriller psicologico che si annoda intorno alle vite di un serial killer condannato, la madre di una delle sue vittime e una psichiatra. Ognuno di loro propone una propria versione dei fatti, offrendo un ritratto di se stesso e del proprio animo lacerato, ma, lentamente, la storia si ricompone e i fili del dolore che ne è scaturito ritrovano un ordine e una consistenza diversa, arrivando quasi a sciogliersi nell'idea di un possibile perdono. Con Filippo Dini (anche regista), Mariangela Granelli e Lucia Mascino.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, www.teatrostabiletorino.it



IL BERRETTO A SONAGLI

Sabato 2 aprile ore 19.30 e domenica 3 ore 15.30

Gabriele Lavia è protagonista e regista di questa 'tragedia della mente', ormai considerata un classico, scritta da Luigi Pirandello. In scena un "uomo vecchio", invisibile, senza importanza, schiacciato nella morsa della vita. Attraverso di lui emerge una società "malata di menzogna" che ci rivela le ipocrisie e le superficialità che troppo spesso regolano la nostra esistenza.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it



CIARA. LA DONNA GIGANTE

Sabato 2 aprile ore 21, domenica 3 ore 17

Scritto dal drammaturgo scozzese David Harrower, questo monologo ha per protagonista Roberta Caronia, talentuosa attrice e vincitrice del Premio ANCT 2020, che qui incarna una giovane gallerista la cui vita è sospesa tra la malavita e l'arte contemporanea. A firmarne la regia è Elena Serra.

INFO: Area X del Gruppo Intesa Sanpaolo, via San Francesco d’Assisi 12, www.fondazionetpe.it



LA CLASSE

Sabato 2 aprile ore 21, domenica 3 aprile ore 17

Giuseppe Marini dirige una numerosa compagnia di attori e indaga

il tema dello straniero attraverso il rapporto tra un professore e una classe. Lo spettacolo è ispirato a duemila interviste svolte ai giovani tra i 16 e i 19 anni per un progetto di data storytelling sostenuto da Amnesty International Italia

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6, www.fondazionetpe.it





DICONO DI LEI

Sabato 2 aprile ore 21

Nadia Perciabosco interpreta la famosa attrice immaginaria Anita Marzo di cui si sono perse le tracce. Cinque personaggi, pirandellianamente, si interrogano sulla sua fine: si tratta di morte, suicidio, un capriccio, è per amore, insoddisfazione professionale, stanchezza, voglia di stupire o solo di normalità? La protagonista non si vede mai, ma compaiono in scena solo le voci familiari che cercano, anche attraverso paradossali contraddittori, di decodificarla.

INFO: San Pietro in Vincoli, via San Pietro in Vincoli 28, biglietteria@fertiliterreniteatro.com





SORELLE MARINETTI

Sabato 2 aprile, ore 21

Storie dal fantastico zoo dello swing italiano, in stile Trio Lescano, nello spettacolo “Topolini, mici e pinguini innamorati”, una vera immersione nel repertorio della canzonetta sincopata degli anni Trenta e Quaranta. Una simpatica lezione di storia del costume arricchita da una selezione di divertenti canzoni interpretate da Turbina, Scintilla ed Elica (al secolo Nicola Olivieri, Marco Lugli e Matteo Minerva).

INFO: Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino, biglietteria@teatrosuperga.it



IN FABULA

Domenica 3 aprile ore 18

L’Accademia di Circo Contemporaneo di Fondazione Cirko Vertigo con gli allievi del secondo anno della scuola di circo contemporaneo per artisti circensi 2022 diretta da Paolo Stratta, accompagnano il pubblico in un mondo magico e fantasioso, rivisitando in chiave circense il racconto di Cappuccetto Rosso.

INFO: Bellarte, via Bellardi 116, biglietteria@fertiliterreniteatro.com



I FANTASMI DELL'OPERA

Domenica 3 aprile, ore 19

New York contro Londra, il musical di Broadway contro quello del West End. Due grandi autori all’apice del successo - Maury Yeston reduce da "Nine" e Andrew Lloyd Webber fresco di "Cats" - si cimentano entrambi con "Il Fantasma dell’Opéra" di Gaston Leroux. Questo è lo spettacolo che mette a confronto le due composizioni come se dovessero ancora debuttare, senza sapere che a prevalere sarà poi quello di Lloyd Webber.

INFO: Salone d'onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino