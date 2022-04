Guida una fuoriserie con targa americana: multato di mille euro a Moncalieri per mancata reimmatricolazione

Gli agenti della Polizia locale di Moncalieri hanno subito pensato che si trattasse del classico trucco di chi immatricola l'auto all'estero per non pagare bolli e tasse. Una fiammante Corvette rossa con targa americana non si vede proprio tutti i giorni...

Ma quando hanno fermato la vettura per un controllo, hanno scoperto che il suo proprietario era residente in Italia, ma non aveva ottemperato alla reimmatricolazione del mezzo. Risultato: mille euro di multa, come prevede la norma, visto che entro 30 giorni chi ha una vettura extra Ue, deve provvedere a cambiare targa.

Il guidatore ha dovuto scucire subito la somma, per evitare il sequestro della sua fuoriserie. Ora ha un mese di tempo per registrare il mezzo in Italia e non incorrere in nuovi problemi,