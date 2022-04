Nichelino, da oggi il capolinea del 14 spostato in via Amendola

"Finalmente il disagio dei residenti di via Trento causato dai bus verrà eliminato in maniera definitiva", ha dichiarato il sindaco Giampiero Tolardo. "Nella nuova sede del capolinea di via Amendola è stato realizzato un nuovo servizio igienico di cui potranno usufruire gli autisti Gtt e anche gli operatori mercatali della zona".

Il Comune, dopo aver avviato un progetto per sistemare pensile e fermate degli autobus, ha vinto così la battaglia per lo spostamento del capolinea, dopo una diatriba con la Gtt sul tema servizi igienici, che dovevano essere garantiti agli autisti dei mezzi pubblici. Sembrava che tutto potesse essere pronto per l'autunno, ma poi ci sono stati rinvii e slittamenti.

Risolta la querelle sui bagni pubblici

Le elezioni e il cambio di assessorato hanno fatto allungare i tempi, così come la decisione di costruire una struttura che potesse essere utilizzata non solo dai conducenti degli autobus, ma anche dagli operatori del mercato che si svolge ogni martedì. L'assessore Franco Di Lorenzo ha permesso di sbloccare la situazione: "I costi della pulizia saranno tutti a carico del Comune, era necessario portare a termine questo spostamento".