Il MotoVelodromo di Torino è pronto a riaccogliere ciclismo e atletica con una grande festa dello sport

Il glorioso MotoVelodromo “Faustro Coppi” di Torino si appresta a riabbracciare il ciclismo e l'atletica: nel weekend, infatti, verranno inaugurate le piste dedicate ai 2 sport, a cui si aggiunge quella di pump track (percorso fatto da dossi e curve riservato alle mountain bike, ndr). Per l'occasione, la rinnovata struttura di corso Casale 144 – recentemente rimessa in sesto grazie alla gestione Sport4Good - ospiterà anche tornei di padel e beach volley .

Si partirà oggi, sabato 2 aprile: alle 9 via alle danze con i tornei di padel, che occuperanno tutta la mattinata. Nel pomeriggio, dalle 16, spazio all'atletica con le gare sui 400 metri per bambini tra i 5 e i 10 anni e sui 1000 metri per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, mentre alle 19 sarà la volta delle staffette 3x1000 per ragazzi e adulti sopra i 15 anni; dalle 19 è invece previsto un aperitivo con tanto di dj set.