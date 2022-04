Lotta allo spaccio in Barriera di Milano e Aurora: due arresti, trovati crack e marijuana

Nelle scorse ore, i poliziotti del Commissariato Barriera Milano sono risaliti, attraverso un’articolata attività di indagine, all’individuazione di un alloggio sito in via Giaveno che avevano fondato motivo di ritenere venisse utilizzato come deposito e laboratorio da un cittadino di nazionalità nigeriana, arrestato negli scorsi giorni per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti.