Cresce ancora il numero dei ricoverati per Covid in Piemonte. Sono infatti 19 più di ieri le persone ricoverate nei reparti degli ospedali piemontesi: di queste, 16 sono ricoveri ordinari, arrivati a 618 letti occupati e 3 in terapia intensiva, con 31 posti letto occupati.

I nuovi positivi sono invece 1.724, di cui 1.472 a test antigienico: si tratta del 9,5% dei tamponi effettuati. Da registrare poi un decesso.