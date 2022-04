Chiara Becchimanzi e la sua "terapia di gruppo" al Cubo Teatro di Off Topic

In un periodo storico delicato come quello attuale, non c’è nulla di meglio che aprirsi e dare libero sfogo alle paure e ai pensieri che ci attanagliano. Come? Mediante una corale, ironica e interattiva Terapia di gruppo, sapientemente condotta da Chiara Becchimanzi e in programma martedì 5 aprile al Cubo Teatro di Off Topic.

La "stand up comédienne" romana sarà, infatti, l’ospite del nuovo spettacolo promosso dal collettivo Torino Comedy Lounge, inserito nell’ambito della quinta stagione di live La stand up comedy al di qua delle Alpi.

In uno scambio continuo e reciproco con il pubblico, Becchimanzi darà vita a un coinvolgente ed esilarante flusso di coscienza in cui tenterà di decostruire retaggi vetusti, futili stereotipi e incontrollate paure – legate al momento emergenziale e non solo. Ma, soprattutto, offrirà agli astanti la possibilità di partecipare in prima persona e di “dirigere” il corso, totalmente improvvisato, della performance, tra esperienze personali, riflessioni e condivisioni (più o meno) intime tra la stand up comédienne e il pubblico. Il risultato è, dunque, uno spettacolo sfaccettato, catartico e sempre diverso, in grado di alleggerire gli spettatori con il riso liberatorio e spensierato che, anche solo per la parentesi di una serata, consente di vivere una “terapia di gruppo” sui generis e divertente. La quale, sicuramente, ci farà sentire tutti meno soli.

Informazioni: lo spettacolo inizierà alle 21. Ingresso al costo di 11,50 euro e biglietti disponibili al seguente link: https://link.dice.fm/C7fdcbb450b8. Il live sarà introdotto dalla stand up comedian Giulia Cerruti.