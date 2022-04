Incidente in corso Savona a Moncalieri: centauro ricoverato al Santa Croce

Dopo il tragico incidente di questa mattina a Nichelino, nel quale ha perso la vita un anziano ciclista, paura nel pomeriggio di oggi, martedì 5 aprile, a Moncalieri per lo scontro avvenuto tra una moto ed una vettura.

Lo scontro in corso Savona

Il fatto è successo attorno alle ore 15 in corso Savona, all’altezza della rotonda che collega con via Buozzi. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri e dalla Polizia locale di Moncalieri, un motociclista è stato colpito da una macchina che avrebbe stretto troppo la curva durante la sua manovra.

Il centauro è caduto pesantemente a terra, ma per fortuna la velocità era bassa: forse si è rotto una gamba ma non è in pericolo di vita. Il conducente della vettura coinvolta nel sinistro si è subito fermato ed è stato il primo a chiamare i soccorsi, che poi hanno trasportato il motociclista all'ospedale Santa Croce.