Eurovision celebra la bellezza dell'Italia: sul palco dello show acqua, piante verdi e un sole [ANTEPRIMA]

Il PalaOlimpico si tira a lucido per Eurovision. Manca poco più di un mese al via dell'evento televisivo non sportivo più visto al mondo, in programma a Torino il 10,12 e 14 maggio.

Il palco che celebra la natura

Sono circa 600 le persone che dal 15 marzo sono al lavoro per allestire la struttura che ospiterà cantanti, band, pubblico e delegazioni provenienti da 40 paesi. Sul palco principale troneggia il sole, una macchina cinetica fatta di archi concentrici. Un altro elemento centrale della coreografia, la piscina con cascata che simboleggia l'acqua. E poi la Green Room, spazio riservato alle delegazioni, con piante e alberi. “Quello che sta nascendo è un palco importante - ha spiegato Claudio Fasulo vice direttore di Rai 1 ed Executive producer di Eurovision Song Contest - noi siamo gli esecutori dei 40 piccoli tra virgolette spettacoli delle 40 delegazioni quindi dobbiamo e vogliamo essere in grado di soddisfare tutte le richieste. L’intrattenimento lo sappiamo fare bene, vogliamo dimostrare a tutte le delegazioni che saranno nostre ospiti di poterlo fare al massimo delle nostre potenzialità con linea concettuale importante e tecnica sopraffina”.

Lo Russo: "Eurovision un messaggio di pace"

Emozionato durante la visita al cantiere, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo: “Eurovision rappresenta un segnale di speranza e di ripartenza in un momento in cui il clima generale in Europa è molto incupito da quello che sta capitando in Ucraina”. "Nasce come iniziativa per unire, purtroppo quest’anno il contesto internazionale è complicato pertanto anche attraverso questo veicolo musicale vogliamo lanciare un segnale e un messaggio di speranza e di pace. Credo sia quello che tutti gli italiani in questo momento desiderano", ha precisato Lo Russo.

Cento milioni per Torino e un maggio da "Rinascimento"

Il sindaco, al netto dei 10 milioni di euro investiti dalla Città (sponsor inclusi) ha poi evidenziato l'aspetto delle ricadute economiche che l'evento porterà a Torino, stimate in circa 100 milioni di euro: “Sono ricadute importanti, ma soprattutto sarà una ricaduta che speriamo possa essere di lungo periodo. In un maggio che per Torino è caratterizzato da moltissimi eventi: dall'Eurovision, al Consiglio d'Europa, al Salone del libro. Un mese denso di iniziative che speriamo possano segnare la ripartenza della città”.

Un evento per i torinesi: in 17mila al Village del Valentino

Se è confermata la capienza al 100% all'interno del Pala Olimpico, con 7.000 posti per serata, chi non potrà assistere all'evento potrà recarsi all'Eurovillage, i cui lavori per l'allestimento cominceranno il prossimo 24 aprile al Valentino. L’area potrà ospitare fino a 17 mila visitatori che potranno assistere agli eventi collaterali organizzati dalla Città per accompagnare la kermesse canora. “Sarà un'area musicale aperta gratuitamente ai torinesi. Il programma degli eventi è in fase di organizzazione, siamo a buon punto”, ha detto il sindaco precisando che si tratterà di un’area attentamente monitorata sotto il profilo della sicurezza, con ingressi contingentati e delimitati da tornelli ed eventi a numero di partecipanti predefinito.

Di certo, la città si vestirà a tema, con vetrine ad hoc, piatti e drink speciali per gli esercizi commerciali che aderiranno all'iniziativa, proposta da Turismo Torino. Non mancheranno poi concerti ed eventi diffusi per far cantare e ballare tutta la città.