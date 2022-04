Nick Mason dei Pink Floyd terrà a battesimo l'edizione 2022 di Stupinigi Sonic Park

Si sta definendo il cartellone degli artisti che saranno protagonisti della nuova edizione di Stupinigi Sonic Park. Dopo gli annunci di Elisa (30 giugno) Achille Lauro (3 luglio), Kasabian (5 luglio), Litfiba (9 luglio), Marracash (12 luglio), Irama (16 luglio), Lp (17 luglio) e Ben Harper (19 luglio), è stato svelato anche il nome di chi terrà a battesimo l'appuntamento musicale nella residenza sabauda del Comune di Nichelino con il concerto di apertura.

Nick Mason, dai Pink Floyd a Stupinigi

Doveva essere l’opening dell’edizione 2020, ma il Covid aveva costretto a cancellare questa come tutte le altre date dell'edizione. Ma l'appuntamento, a distanza di due anni, finalmente potrà essere celebrato: sarà Nick Mason, mitico batterista del Pink Floyd, a salire sul palco della Palazzina di Caccia di Stupinigi la sera del 26 giugno con il concerto Saucerful of Secrets.

Un super gruppo sul palco

Sarà una vera icona della musica mondiale a tenere a battesimo la quarta edizione del festival ideato e prodotto da Reverse Agency. Insieme a Nick Mason il super gruppo formato da Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads) e Dom Beken si appresta a riportare sui palchi italiani lo show tributo ai primi album della carriera dei Pink Floyd.



Nick Mason è fondatore di uno dei gruppi che hanno fatto la storia della musica degli ultimi cinquanta, oltre ad essere l’unico componente della band ad essere sempre presente sin dalla sua formazione, una sorta di memoria storica dei Pink Floyd. Nel 2018 Mason ha fondato la super band con cui inaugurerà la quarta edizione di Sonic Park Stupinigi con l’obiettivo di suonare le canzoni dei Pink Floyd prima del 1973, mosso dalla voglia di sperimentare di nuovo sul palco i primi anni della band londinese con i brani tratti dalla discografia precedente a The Dark Side Of The Moon.

Ritorno agli albori del rock

Un ritorno agli albori della band, agli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima di quello che poi sarebbe diventato uno dei gruppi più grandi della storia della musica. Mason ha dichiarato che il gruppo non è una – prestigiosissima – tribute band, ma vuole “catturare lo spirito dell’epoca” e trasmetterlo al pubblico tramite tracce estratte da dischi come The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets ed Ummagumma.